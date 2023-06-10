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''Yabancı Damat Türk Gelin'' projesine bir tepki de Özdağ'dan

''Yabancı Damat Türk Gelin'' projesine bir tepki de Özdağ'dan
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İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği ve sığınmacıların Türkiye'ye yerleşmesine yönelik yeni bir proje olan 'Türk gelin yabancı damat' projesi tepki çekerken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ "Akıl tutulması diyeceğim ama tutulacak bir akılda yok ortada" diyerek tepki gösterdi

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi sponsorluğunda düzenlenen "Yabancı Damat Türk Gelin" programına sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Programın afişinde "Göçmenler hakkında değil göçmenlerle konuşmak için her hafta bir araya geliyoruz." ifadeleri yer aldı. 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, projeye de İçişleri Bakanlığına da tepki gösterdi. Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı’nın desteklediği projeye bakın. Akıl tutulması diyeceğim ama tutulacak bir akılda yok ortada. Kızlarımıza yabancı damat arayacağınıza oğullarımıza iş bulacak ortam yaratın ki kızlarımıza evlenme teklif edebilsinler."

 

Etiketler İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Yabancı Damat Türk Gelin zafer partisi ümit özdağ
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