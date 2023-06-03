Yemin törenine damga vuran Atatürk ve Türk Milleti vurgusu

TBMM Genel Kurulu seçimlerin ardından milletvekillerinin yemin töreni için toplanırken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’in yemin ederken yaptığı Atatürk ve Türk Milleti vurgusu oturuma damga vurdu.

TBMM Genel Kurulu, dün geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında saat 14.00'te toplandı. 581 milletvekilinin ant içtiği tören yaklaşık 10,5 saat sürdü. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de yemin edip görevine başladı. Özdemir'in 'Atatürk' ve 'Büyük Türk Milleti' ifadelerini okurken vurgulayarak söylemesi dikkat çekti. 7 İSİM İKİ KEZ ANT İÇMEK ZORUNDA KALDI Öte yandan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüboğlu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yemin metnini yanlış veya eksik okudukları gerekçesiyle yeniden ant içtiler.