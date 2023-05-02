YSK açıkladı: Kullanılan oy sayısı 800 bine yaklaştı

14 Mayıs seçimleri heyecanı yurt dışında yaşayan seçmenler için başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre oy kullanımının ilk 6 gününde toplam 797 bin 841 seçmen sandığa gitti.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Saat 18.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 737 bin 439 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 60 bin 402 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 797 bin 841’dir." denildi.

EN SON AÇIKLAMA DÜN YAPILMIŞTI

YSK dün akşam yaptığıs bilgilendirmede, "Saat 21.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 644 bin 972 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52 bin 605 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 697 bin 577’dir. ifadelerine yer vermişti.