Yunanistan: ''AB Türk ekonomisi için büyük sorunlar yaratabilir''

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye’nin Yunan Adaları yakınlarında petrol ve gaz aramalarını sürdürmesi durumunda Ankara'ya karşı ekonomik yaptırımlar hazırlamasını talep edeceğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamasını talep edeceğini açıkladı.

AP'nin haberine göre Dendias, Atina’nın Ankara'nın Girit, Rodos ve Kerpe adaları yakınındaki faaliyetlerini kabul etmediğini belirtti.

AB’nin Türk ekonomisine büyük sorunlar yaratabileceğine vurgu yapan Dendias, "Avrupa Birliği, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağıdır. AB eğer isterse, Türk ekonomisi için büyük sorunlar yaratabilir. Bu istediğim bir şey değil, ancak açık olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Dendias ayrıca, Yunanistan’ın komşunun saldırısına uğraması durumunda, Avrupa Birliği Antlaşması'nın AB'nin diğer üyelerinin silahlı saldırıya uğrayan AB ülkesine yardım ve desteğini zorunlu kılan maddesini kullanacağını kaydetti.