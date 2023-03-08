Prof. Dr. Ahmet Ercan tarih verip uyardı: ''Yıkıcı olacak!''

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 11 ilimizi yerle bir edip 46 binden fazla canımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerde artçı depremlerin süreceğini belirterek "Dört yıl boyunca arada bir yıkıcı artçı olacaktır" dedi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir ay geçmesine rağmen bölgede artçı depremler sürüyor. Bu arada dün Kayseri ve Sivas'ta da 4'ten büyük depremler oldu. Uzmanlar deprem uyarılarına ve değerlendirmelerine devam ediyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kahramanmaraş depremleri gerginliğini ilk 5 günde büyük oranda boşalttı, sönüme geçti. Ancak, gelen 4 yılda, arada bir yıkıcı artçı yapacaktır. Artçı depremler 5 gün çok yoğun oldu. İlk 4 ay çekinceli, 4 yıl seyrek olması beklenir. Ancak büyüklükleri M6,7'i geçmez.

Kuzey Marmara Depremi, 2045'de değil de günümüzde olursa, korkarım Kahramanmaraş'ı aratır. Önleminizi geciktirmeyin derim ancak kahrolsun yoksulluk ile yoksul bırakanlara. 1999'dan beri deprem güvenliğinizi sağlamadıysanız, 2045'i beklemeden, bugün M7,5 olacakmış gibi yaşamınızı güvenceye aldınız mı? Geç kalmayınız. Sakın unutmayın! Kuzey Marmara Depremi yalnızca bir İstanbul Depremi olmayacaktır. Sağlam yerde, sağlam yapıda mı oturuyorsunuz? Yapınız yer sarsıntısıyla uyumlu mu? Donatılar nasıl? Güvende misiniz?"

Yüzyılın afetinde ölü sayısı 46 bini aştı

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan' Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104'e yükseldiğini duyurmuştu.

Öte yandan deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi. Ancak artçı sarsıntılar ardından sayıların güncellenmesi bekleniyor.