Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 3 il için büyük deprem uyarısı
Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, 3 ilimizi işaret ederek en küçüğü 6,5 en büyüğü ise 6,7 olan deprem riskini açıkladı.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden meydana gelmesi beklenen deprem büyüklüklerini alfabetik sırayla paylaşmayı sürdürüyor.
Prof. Dr. Ercan'ın son paylaştığı illerde beklenen en büyük deprem büyüklükleri şöyle:
Edirne 6,5
Elazığ 6,7
Eskişehir 6,6
6.5 büyüklüğünden küçük olan illerde büyük deprem beklenmediğini ve paylaşımlarının buna göre okunması gerektiğini dikkat çeken Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şöyle :
Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Afyon: 6.9
Ağrı: 7.5
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bingöl: 7.2
Bitlis: 6.5
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı 7
Çanakkale 7,5
Çorum 7,1
Denizli 7
Diyarbakır 7
Düzce 7,3
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