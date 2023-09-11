  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 3 il için büyük deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 3 il için büyük deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 3 il için büyük deprem uyarısı
Güncelleme:

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, 3 ilimizi işaret ederek en küçüğü 6,5 en büyüğü ise 6,7 olan deprem riskini açıkladı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden meydana gelmesi beklenen deprem büyüklüklerini alfabetik sırayla paylaşmayı sürdürüyor. 

Prof. Dr. Ercan'ın son paylaştığı illerde beklenen en büyük deprem büyüklükleri şöyle:

Edirne 6,5

Elazığ 6,7

Eskişehir 6,6

6.5 büyüklüğünden küçük olan illerde büyük deprem beklenmediğini ve paylaşımlarının buna göre okunması gerektiğini dikkat çeken Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şöyle :

 Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Afyon: 6.9
Ağrı: 7.5
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bingöl: 7.2
Bitlis: 6.5
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı 7
Çanakkale 7,5
Çorum 7,1
Denizli 7
Diyarbakır 7
Düzce 7,3 


Etiketler prof. dr. ahmet ercan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem riski 3 il deprem deprem uyarısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elektrikli araçlar için beklenen haber geldi
Amatör balıkçıların oltasına bir dev takıldı
50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca! Polisi bezdirdi!
Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı
Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı
Memur ve emekli maaşı zammı hesabı değişti
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan AK Partili isme madde madde ders gibi yanıt
AK Parti'nin Ankara adayı kim olsun anketinde sürpriz isim
Hava sıcaklıkları yeniden artıyor!
Okullar açıldı, trafik çilesi başladı