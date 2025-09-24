Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan hayati uyarı: ''Halk o bölgeden acilen taşınmalı''

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem fırtınası büyük endişeye yol açarken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, peş peşe deprem meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi için "Sındırgı‘da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır . Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir" dedi.

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta merkezüssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem fırtınası aralıksız devam ederken, dün gece de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Her gün orta şiddette bir depremin yaşandığı Balıkesir'de endişeler artarken deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, peş peşe deprem meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi için uyarılarda bulundu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı'da yaşayanları X hesabından yaptığı paylaşım ile uyardı.

"Sındırgı’da son 3 günde 3 küçük deprem M4,6, M4,2, M4,7. Önceden olan M6,1, M5,1, M5,0 depremleriyle boşalmayan yerdeki gerginlik. Yer ıkınıyor, geri kalan gerinimi boşaltamıyor" bilgisini paylaşan Ercan, şunları aktardı:

"Büyük deprem olması şaşırtır, ancak Sındırgı’daki yapılar yorgun. Halk tedirgin. Artçı depremlerin oluşumu uzun sürece benzer. Tıpkı aynı kırığın uzantısında önceden olan Simav depremi gibi.

Sındırgı‘da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır . Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir."

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...