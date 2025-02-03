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Prof. Dr. Celal Şengör'den Ege uyarısı: ''Orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık''

Prof. Dr. Celal Şengör'den Ege uyarısı: ''Orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık''
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Prof. Dr. Celal Şengör, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınasını değerlendirdi. Şengör, ''Vallahi oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık.'' dedi.

Ege Denizi'nde son bir haftadır deprem fırtınası yaşanıyor. AFAD'ın açıklamasına göre, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı ve bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi. 

CELAL ŞENGÖR: YANARDAĞ PATLARSA...

Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremleri değerlendiren Prof. Dr. Celal Şengör, "Depremlerin ne tür deprem olduğu, derinliklerini öğrendim, 7 kilometre imiş. Yani burada normal bir derinlik, beklenilen bir şey. Ama depremler ne tür depremler? Bir de tam olarak nerede kümeleniyorlar? Vallahi oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık. Depremlerin türleri ne? Onu görebilmeyi çok isterim. Onun fay çözümlerini bizimkiler yaparlar herhalde. Ondan zamanında almak lazım. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Şimdi söylenebilecek bir şey var. Harita üzerinde nasıl görünüyor bunlar? Buradaki fayların her biri normal fay. Bunların hepsi tsunami yapar. Çünkü tsunaminin olabilmesi için deniz tabanında yer değişimi olması lazım. Topograf yanı değişmesi lazım. Mesela İstanbul öyle değil. İstanbul'daki fay, yan yana fay. Orada tsunami tehlikesi ancak yer kayması olursa olur. Ama bir yer kayması olduğu zaman da orada 7 metreye kadar olabiliyor yani" diye konuştu.

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Etiketler ege denizi deprem Celal Şengör
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