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Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan 100'üncü yılında Lozan dersi

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan 100'üncü yılında Lozan dersi
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi olarak bilinen Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde ünlü tarihçi-yazar İlber Ortaylı sosyal medyadan Lozan dersi verdi.

Ünlü tarihçi-yazar İlber Ortaylı, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın 100. yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ortaylı hesabından, şu sözlere yer verdi:

“Bugün Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yıldönümü. Antlaşma, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgesidir. 100. yılında tekrar görüşme diye bir şey yoktur. Bugün Lozan üzerinde zafer mi mağlubiyet mi kavgası yapılıyor. Bu boş ve art amaçlı bir kavgadır. Hukuki vesikalar mesnetsiz tarih kavgalarına alet edilemez. Şüphesiz ki Lozan bir vesika olarak tarafların riayet ettiği, bu bölgedeki barışı ve hâkimiyeti tanıyan önemli bir girişimdir. Bir grubun bilhassa Oniki Ada’nın Yunanistan’a bırakılması gibi muayyen maddeler ileri sürdükleri, yakın Türkiye tarihinden haberdar olmadıkları görülüyor. Bunlar samimi davranışlar değildir. Hukuki vesikalar mesnetsiz tarih kavgalarına alet edilemez.” 

Etiketler prof. dr. ilber ortaylı lozan lozan antlaşması
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