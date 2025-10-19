  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Naci Görür'den depremle mücadele için tarihi çağrı

Prof. Dr. Naci Görür'den depremle mücadele için tarihi çağrı

Prof. Dr. Naci Görür'den depremle mücadele için tarihi çağrı
Güncelleme:

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem dirençli kentler için yaptığı açıklamasında, "Halk olarak siz talep edin, yerel yönetim ve hükümet yapsın. 10-15 senede bitiririz" dedi.

Türkiye'de deprem korkusuyla yaşam devam ederken, ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından yaptığı paylaşımla "Şimdi depremi konuşmanın tam sırası. Deprem yok, haberi de yok" diyerek dikkat çeken bir uyarıda bulundu. 

Türkiye'nin her bölgesinde büyük bir deprem olabileceğinin vurgusunu yapan Görür'ün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi depremi konuşmanın tam sırası. Deprem yok, haberi de yok. Deprem mekanizması yaklaşık 14 milyon sene önce oluştu. Daha milyonlarca sene devam edecek. Ülkemizin hemen hemen her yerinde büyük deprem olabilir. Gelin eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Kentlerimizi DEPRM DİRENÇLİ yapalım ve rahat edelim. İnsanımız ölmesin.

Bunun için yapacağımız şeyler belli. Her ilde: Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli hale getirelim. Halk olarak siz talep edin, yerel yönetim ve hükümet yapsın. 10-15 senede bitiririz. Haydi iş başına. Sokağa inin, iş yapın. Etkinlikle, konuşmakla, plaket vermekle, siyaset yapmakla olmaz. Sevgiyle."

text-ad
Etiketler deprem depreme hazırlık tarih verdi prof. dr. naci görür naci görür
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı ''Hızır aleyhisselamın kardeşiyim'' diyen üfürükçüden Müge Anlı'da olay açıklamalar ''Hızır aleyhisselamın kardeşiyim'' diyen üfürükçüden Müge Anlı'da olay açıklamalar Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır'a hem soruşturma hem tazminat davası Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır'a hem soruşturma hem tazminat davası Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Fenerbahçe'nin servet ödediği Ederson için bomba iddia Fenerbahçe'nin servet ödediği Ederson için bomba iddia Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı Çifte seçim sandığı için dikkat çeken iddia: ''Patron'un kararı net, seçim 20 ay sonra'' Çifte seçim sandığı için dikkat çeken iddia: ''Patron'un kararı net, seçim 20 ay sonra'' Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Türkiye'de bir sektör daha iflas bayrağını asmak üzere: Erdoğan'a böyle seslendiler! Türkiye'de bir sektör daha iflas bayrağını asmak üzere: Erdoğan'a böyle seslendiler! Türkiye'de il olması beklenen 19 ilçe belli oldu Türkiye'de il olması beklenen 19 ilçe belli oldu
Cezayı görünce soluğu mahkemede aldı... Trafik cezaları için emsal karar! Cezayı görünce soluğu mahkemede aldı... Trafik cezaları için emsal karar! Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor YÖK'ten tarihi karar: Lisans eğitiminin süresi değişiyor YÖK'ten tarihi karar: Lisans eğitiminin süresi değişiyor 50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı 50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı Sergen Yalçın'ın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım ortalığı karıştırdı Sergen Yalçın'ın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım ortalığı karıştırdı Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Minguzzi'nin katillerinin cezası belli oldu! Beraat kararını duyan anne fenalaştı Minguzzi'nin katillerinin cezası belli oldu! Beraat kararını duyan anne fenalaştı Kerem Bursin gönlünü sosyal medyanın güzel fenomenine kaptırdı! Kerem Bursin gönlünü sosyal medyanın güzel fenomenine kaptırdı! Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak dev projede sona doğru Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak dev projede sona doğru Balıkesir'deki peş peşe cinayetlerde düğüm çözüldü: Katil de cinayetlerin sebebi de belli oldu! Balıkesir'deki peş peşe cinayetlerde düğüm çözüldü: Katil de cinayetlerin sebebi de belli oldu!