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Prof. Dr. Naci Görür'den Muğla'daki depremler için ilk açıklama

Prof. Dr. Naci Görür'den Muğla'daki depremler için ilk açıklama
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Muğla'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki iki deprem tedirgin etti. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla depremiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde dün gece saatlerinde ve bu sabah saat 06.40'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Peş peşe gerçekleşen iki deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremlerin ardından Görür yaptığı açıklamada, "Muğla’nın Ula çevresinde 4,0-4,1 büyüklükte depremler oluyor. Depremler Gökova Fayı üzerinde ve Muğla-Yatağan Fayına yakın. Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu bölgede en yakın depremler 2004 (5,4), 2005 (5,2) ve 2017 (6,6) oldu" dedi.

 

Muğla'da peş peşe depremMuğla'da peş peşe depremGüncel

 

 

Etiketler naci görür muğla deprem ula
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