Prof. Dr. Naci Görür'den peş peşe depremler sonrası kritik uyarı
Akdeniz açıklarında Girit Adası yakınlarında meydana gelen peş peşe depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde paylaşılan verilere göre, Akdeniz açıklarında bugün saat 11.58'de 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 316 kilometre mesafede meydana geldi.
Depremin ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uyarıda bulundu.
Girit çevresinde kısa süre arayla 5,9, 5 ve 4,3 büyüklüğünde üç farklı sarsıntı yaşandığını hatırlatan Görür, "İkisi de Helen-Kıbrıs Yayı ve üzerleyen levha üzerinde. Plini-Strabo zonuna denk geliyor. Girit Adası tehlikeli!" dedi.
