  Prof. Dr. Naci Görür'den peş peşe depremler sonrası kritik uyarı

Akdeniz açıklarında Girit Adası yakınlarında meydana gelen peş peşe depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde paylaşılan verilere göre, Akdeniz açıklarında bugün saat 11.58'de 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 316 kilometre mesafede meydana geldi.

Depremin ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uyarıda bulundu.

Girit çevresinde kısa süre arayla 5,9, 5 ve 4,3 büyüklüğünde üç farklı sarsıntı yaşandığını hatırlatan Görür, "İkisi de Helen-Kıbrıs Yayı ve üzerleyen levha üzerinde. Plini-Strabo zonuna denk geliyor. Girit Adası tehlikeli!" dedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

