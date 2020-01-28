Profesör Doktor Ercan depremin yeni adresini açıkladı !

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kırkağaç'ta meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada "Eğer yeni bir deprem beklentisi olursa, bunun Sındırgı dolayında olması beni şaşırtmaz. Sındırgı'da son olan büyük deprem 1969'da M6,1'dir. Buradaki toplam gerginliğin ancak M6'dan büyük bir depremle boşalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır" uyarısında bulundu.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen depremi değerlendirirken “Akhisar-Manisa arasındaki gerginlik M5,4’lük depremle boşalmadı. Daha başka depremler olabilir” uyarısı yapan deprem uzmanı, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu kez Balıkesir’in Sındırgı ilçesi için uyarıda bulundu.

Ercan bölgede 6 şiddetinde deprem beklendiğini söyledi.

Bu gün saat 14.26’da Kırkağaç’ta meydana gelen depremi değerlendiren Prof. Dr. Ercan, şu ifadeleri kullandı:

7 ile 9 km derinde granit katmanı içinde olan M4,8-M5,1 ilk deprem yaklaşık 4 km lik bir kırık oluşturmuştur. Kırık düzlemi çalışmalarına göre sağ doğrultu atımlı bir kırık işlemiştir. Bu bölgede kırıklar küçük olduğundan büyük depremler üreterek bir vuruşta gerginliği boşaltamamaktadır.

Depremler ile depremcikler Akhisar’ın kuzeyinde, Balıkesir yolu boyunca uzanan iki ana kollu kırıklar boyunca birbirleriyle birleşir biçimde oluşmaktadır. Son depremle birlikte, kırılma Balıkesir-Sındırgı dolayında Simav kırığıyla kesim yerine ulaşmıştır.

SINDIRGI’YA DİKKAT ÇEKTİ

Deprem uzmanı, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yeni depremi Sındırgı bölgesinde beklediğini belirterek, “Sındırgı, Türkçe bir sözcük olup, ‘çok kırıklı yer’ demektir. Eğer yeni bir deprem beklentisi olursa, bunun Sındırgı dolayında olması beni şaşırtmaz. Sındırgı’da 1969’da meydana gelen büyük deprem M6,1’dir. Buradaki toplam gerginliği ancak M6’dan büyük bir depremle boşalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır” uyarısında bulundu.