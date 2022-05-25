Rasim Ozan Kütahyalı'dan Erdoğan çıkışı: ''Kasımpaşalıyı tanıyın artık''

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'kaçma planı' açıklamalarına ilişkin, " Erdoğan, işkence görür, ölür ama kaçmaz. Kasımpaşalı’yı tanıyın artık" yorumunda bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bir kaçış planının anatomisi' diyerek açıkladığı “iktidarın ABD’ye para aktardığı” iddiasına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne olursa olsun yurt dışına kaçmayacağını savundu.

Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Kütahyalı, "Tayyip Erdoğan’dan nefret edebilirsiniz. Devlet gücünü ele geçirirseniz Tayyip Bey’i hapse de atabilirsiniz. Hatta Adnan Menderes gibi darağacında sallandırabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışına kaçmaz. İşkence görür, ölür ama kaçmaz. Kasımpaşalı’yı tanıyın artık" ifadelerini kullandı.