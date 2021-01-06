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  3. 06 Ocak 2021 18:10

Rektör Melih Bulu'nun öğrencilerle karşı karşıya geldiği o an!

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Melih Bulu, kendisini protesto eden grupla karşı karşıya geldi. Öğrenciler ''Kayyım rektör istemiyoruz'' diye slogan attı.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, eski AK Parti milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmasının ardından başlattığı protestolarını üçüncü günde de sürdürdü.

Gün boyu süren protestolarda öğrenciler Bulu'yu "Kayyım rektör istemiyoruz" istemiyoruz sloganlarıyla istifaya çağırdı.

Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkmasının ardından öğrencilerle karşı karşıya gelmesi ise dikkat çekti. 

Öğrenciler Bulu'nun yüzüne karşı "Kayyım rektör istemiyoruz" sloganları attılar. 

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