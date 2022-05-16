Rize - Artvin Havalimanı için yolcu garantisi mi verildi ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize Artvin Havalimanı'nın yıllık 3 milyon yolcu garantili açıldığı iddiasına yanıt verdi.

Karaismailoğlu, "Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. Sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rize Artvin Havalimanı’nda yolcu garantisi yoktur" dedi.

Karaismailoğlu, "İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir. Sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim" ifadelerini kullandı.