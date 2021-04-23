Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden Süleyman Soylu ile görüştüğünü ve Thodex olayı ile bilgi aldığını açıkladı.

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden Süleyman Soylu ile görüştüğünü ve Thodex olayı ile ilgili son gelişmeleri aldığını duyurdu.

Kütahyalı'nın paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar, kripto para vurgunuyla ilgili şimdi Süleyman Soylu ile konuştum. Bir şehidimizin evinde olmasına rağmen, siz mağdurların sorunu acil olduğu için yine de bilgi verdi bana.

Detay veremem ama Tiran’a kaçan Thodex Tosuncuğu’nun ensesindeler. İnşallah tosun yakalanacak..."