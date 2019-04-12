31 Mart Mahali İdareler Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 12 gündür devam eden itirazlar nedeniyle halen mazbatasını almadı. Bu süreçte Anıtkabir’i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu’nun, Anıtkabir Özel Defteri’ni ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ olarak imzalaması tartışmalara neden olmuştu. İmamoğlu’nun mazbata almadan bu şekilde imza atamayacağı öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili görüş bildiren Duayen hukukçu Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu “İmamoğlu 1 Nisan’dan itibaren belediye başkanıdır” diyerek tartışmaya noktayı koydu. Halk TV’de yayınlanan programa konuk olan Kanadoğlu, “İmamoğlu’nun başkanlığı belirli bir biçimde ilan edilmiştir. İlan edildiği tarih de 1 Nisan’dir. Bu tarihte Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olmuştur. Mazbatanın verilememiş olması belediye başkanı oluşunu ortadan kaldıracak bir durum değildir. Tutanaklar birleştirildiği anda en çok alan kişi olarak 1 Nisan tarihinden itibaren belediye başkanıdır. Buna itirazlar olabilir, şikayetler olabilir. Bu bile ona mazbatanın verilemesi gerektiğini gösterir. Oylar yeniden sayılacaksa, seçim iptal edilecekse, bunların hepsi onun mazbatasını almasından sonra cereyan edecek olaylardır.” diye konuştu.