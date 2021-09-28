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Sadist adamın yaptıkları kan dondurdu: İki genç kız

Sadist adamın yaptıkları kan dondurdu: İki genç kız

Psikolojik rahatsızlıkları bulunan sadist Alex Harper iki kızın vücuduna ismini n baş harfini kazıdı.

24 yaşındaki sadist Alex Harper, baş harflerini iki genç kızın derisine kazıdı. Kadınların rızası olmadan onları yaraladığı gerekçesiyle şikayet edilen Harper, mahkemeye çıktı. Harper'in tahakküme, acıya ve kendine zarar vermeye neden olan bir takıntısı olduğu ve suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

Ancak bir yargıç, onun kurnaz, bencil ve hesapçı olduğunu ve gençlere sahip olmanın ve onları kendi iradesine tabi tutmanın yollarını bulmak istediğini söyledi.

 Harper'in kendilerine psikolojik ve fiziksel olarak yaralanmış oldukları söyleyen şikayetçi iki kız başka bir genci yaraladığını da itiraf etti.

Harper, 16 yaşındaki kızlarla ilgili olarak zorlayıcı davranış suçlamasıyla mahkum edildi.

Etiketler sadist alex harper
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