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Sağanak sonrası korkutan görüntü: Köy yolu çöktü!

Sağanak sonrası korkutan görüntü: Köy yolu çöktü!
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Bingöl'de heyelan nedeniyle köy yolunun bir bölümü çöktü.İl Özel İdaresi ekiplerince yol ulaşıma kapatıldı.

Bingöl'de karların erimesi ve etkili olan sağanağın ardından Şaban ile Yelesen köylerini birbirine bağlayan köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle grup köy yolunda 3 noktada çökme yaşandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince yol ulaşıma kapatıldı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler köy köy yolu sağanak
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