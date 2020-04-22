SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 376'YA YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Nisan 2020 20:28

Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Koronavirüste ikinci dalga olur mu ?

Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "koronavirüsün ikinci dalgası olur mu ?" sorusuna yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Koronavirüste ikinci dalga olur mu ?
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 376'ya yükseldi. Bakan Koca, "Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor" dedi.

İKİNCİ DALGA OLUR MU?

Tedbirlere sıkı sıkı uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. Eğer bu anlamdaki tedbirlere uyarsak önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Ramazan'ın kendine has hareketini fırsata çevirerek tedbirlere uyma noktasında gayret içerisinde olmasını söylüyoruz. Takvim tedbirlere uymakla doğru orantılı. Bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz. Bundan sonraki süreçte o bölgelerde vaka sayısının dağılımıyla doğru orantılı olarak belirlemiş olur.

Koronavirüsten can kaybı 2.376'e yükseldi ! - CANLIKoronavirüsten can kaybı 2.376'e yükseldi ! - CANLI

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
fahrettin koca , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM