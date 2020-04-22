Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Koronavirüste ikinci dalga olur mu ?

Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 376'ya yükseldi. Bakan Koca, "Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor" dedi.

İKİNCİ DALGA OLUR MU?

Tedbirlere sıkı sıkı uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. Eğer bu anlamdaki tedbirlere uyarsak önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Ramazan'ın kendine has hareketini fırsata çevirerek tedbirlere uyma noktasında gayret içerisinde olmasını söylüyoruz. Takvim tedbirlere uymakla doğru orantılı. Bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz. Bundan sonraki süreçte o bölgelerde vaka sayısının dağılımıyla doğru orantılı olarak belirlemiş olur.

Koronavirüsten can kaybı 2.376'e yükseldi ! - CANLI