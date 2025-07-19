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Sakarya Nehri'nde amatör balıkçılar bir dev yakaladı

Sakarya Nehri'nde amatör balıkçılar bir dev yakaladı
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Bilecik'te, amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 30 kilogram ağırlığında ve 1 metre 70 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 30 kilogram ağırlığında ve 1 metre 70 santimetre uzunluğunda yayın balığı takıldı.

Bölgede ender rastlanan bu büyüklükteki balık, hem yakalayan balıkçılar hem de çevredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Nehir kenarında toplanan meraklı kalabalık, dev balıkla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Vatandaşlar, Sakarya Nehri'nin böylesine büyük bir canlıya ev sahipliği yapmasının doğallığını koruduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Uzmanlar, bu tür balıkların nehir ekosistemi için önemli olduğunu vurgularken, avlanan balığın dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İHA

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Etiketler sakarya sakarya nehri bilecik osmaneli yayın balığı dev
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