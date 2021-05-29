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Salda Gölü'nde korktuğumuz başımıza geldi... Korkunç görüntü

Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan masmavi suyu, bembeyaz kumuyla bir turizm cenneti olan Salda Gölü kıyısında devam edem mahkeme sürecine rağmen Millet Bahçesi inşaatı sürerken kıyı şeridinde suyun kirlendiği bembeyaz kumsalın ise renginin değiştiği gözlendi.

ANKA’dan Tamer Arda Erşin’in haberine göre, Burdur’da "Türkiye'nin Maldivleri" olarak görülen Salda Gölü'nün yanına yapılan Millet Bahçesi projesi sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevrecilerin karşı çıktığı Millet Bahçesi'nin 5 Haziran Çevre Günü'nde açılacağını açıklamıştı.

CHP Burdur Milletvekili Göker; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenene ve 5 Haziran Çevre Günü'nde yapılması planlanan açılışın, çalışmalar bitmediği için ertelendiğini aktardı.

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Millet Bahçesi inşaatının sürdüğü Salda Gölü'nde kıyı şeridinde suyun kirlendiği bembeyaz kumsalın ise renginin değiştiği gözlendi.

 

KUMUN RENGİ DEĞİŞTİ SU KİRLENDİ

Gölün, Millet Bahçesi yapılan bölümündeki beyaz renkli kumların renginin değiştiği, Milli Park kıyılarındaki kumların ise doğal rengini koruduğu görüldü. Öte yandan suyun ise kirlendiği gözlendi.

İşte Salda Gölü'nü kurtaracak adım! Ama desteğiniz lazım...İşte Salda Gölü'nü kurtaracak adım! Ama desteğiniz lazım...Haber

 Göker, "Yargıda devam eden bir mahkeme ve karar beklenen olay varken, düzenlemenin devam etmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşır tarafı yok. Bu bölgede bir baraj, bir gölet yapımını biz yargıya taşımıştık. Gölet yapımı tamamlandı, yargı dedi ki 'Gölet yapımı durdurulmalı'. Şimdi ne oldu? Gölet orada duruyor. Para gitti. Garip, gurebanın yetimin hakkı çarçur edilmiş oldu. Acelecilik var" diye konuştu.

Göker, projeden birilerine "rant yaratılma" ihtimaline de dikkat çekerek, "Bu işler suistimale açık. Bu suistimalin önüne geçebilmek için, bu konuda denetleyicisi rolünde takibimiz devam edecek" diye göldeki her gelişmenin takipçisi olacaklarını açıkladı.

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ANKA

Etiketler salda salda gölü millet bahçesi çamur skandal Türkiye'nin maldivleri
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