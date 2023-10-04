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Savaş uçakları teröristlerin inlerini başına yıktı! İşte o görüntüler...

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı.

MSB, Irak'ın kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 16 hedefin imha edilip, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma, "Hava Kuvvetlerimiz, dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti" notu düşüldü. 

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 1 Ekim Pazar günü de bir hava harekatı gerçekleştirilmiş, Kandil, Metina, Hakurk, ve Gara'da bulunan 20 hedef imha edilmişti.

 

 

 

 

Etiketler pkk terörist hava harekatı
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