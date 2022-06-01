Seda Sayan'ın canlı yayınında kadına şiddet! Seda Sayan sadece izledi!

Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında kadına şiddet olayı yaşandı. Küfürlerin tokatların havada uçuştuğu o anlarda Seda Sayan'ın yaşananları izlemekle yetinmesi tepkilere yol açtı.

Türkiye'de neredeyse her gün bir kadın şiddete uğradığı için hayatını kaybederken bugün canlı yayında yaşananlar "pes" dedirtti.

Star TV ekranlarında Seda Sayan'ın Sabahın Sultanı Seda Sayan adlı programına konuk olan Murat ve Havvanur ikilisi arasında yaşanan tartışma şiddete dönüştü.

Önce küfürler havalarda uçuştu ardından da tokatlar.

Canlı yayında yaşanan kadına şiddet esnasında ise programın sunucusu "Kadırgalı Seda" olarak nam salan ünlü şarkısı Seda Sayan'ın tavırları tepki çekti.

Yaşanan rezalet sırasında Seda Sayan ellerini beline koyup izlemekle yetinirken reji görüntüleri blurladı.

Yayın yaşanan kadına şiddet rezaleti sonra devam ederken yaşananları kenardan seyreden Seda Sayan'ın şiddet olayından sonra hiçbir şey olmamış gibi programa devam etmesi büyük tepki çekti.