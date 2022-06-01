  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Seda Sayan'ın canlı yayınında kadına şiddet! Seda Sayan sadece izledi!

Seda Sayan'ın canlı yayınında kadına şiddet! Seda Sayan sadece izledi!

Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında kadına şiddet olayı yaşandı. Küfürlerin tokatların havada uçuştuğu o anlarda Seda Sayan'ın yaşananları izlemekle yetinmesi tepkilere yol açtı.

Türkiye'de neredeyse her gün bir kadın şiddete uğradığı için hayatını kaybederken bugün canlı yayında yaşananlar "pes" dedirtti.

Star TV ekranlarında Seda Sayan'ın Sabahın Sultanı Seda Sayan adlı programına konuk olan Murat ve Havvanur ikilisi arasında yaşanan tartışma şiddete dönüştü.

Önce küfürler havalarda uçuştu ardından da tokatlar.

Canlı yayında yaşanan kadına şiddet esnasında ise programın sunucusu "Kadırgalı Seda" olarak nam salan ünlü şarkısı Seda Sayan'ın tavırları tepki çekti.

Yaşanan rezalet sırasında Seda Sayan ellerini beline koyup izlemekle yetinirken reji görüntüleri blurladı.

Yayın yaşanan kadına şiddet rezaleti sonra devam ederken yaşananları kenardan seyreden Seda Sayan'ın şiddet olayından sonra hiçbir şey olmamış gibi programa devam etmesi büyük tepki çekti.

Etiketler seda sayan kardırgalı canlı yayın canlı yayında kadına şiddet Sabahın Sultanı Seda Sayan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bin yaşındaki ağaç şifa arayanların adresi oldu
Zorunlu trafik sigortasına yüzde 25 zam geldi
Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
Dolar, Euro ve altın sert yükseldi !
El değmemiş doğa harikası: Nemrut Kalderasına turist akını başladı
6 yıldır birlikte olan ünlü çift evleniyor!
Dolar/TL için bir korkutan tahmin daha
Survivor'da eleme adayları belli oldu
Müjde! Manisa'da petrol bulundu
Zam'aydın Türkiyem! Doğalgaza yüzde 30 zam geldi