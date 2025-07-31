Sedat Peker davasının gizli tanığı ölü bulundu

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in davasında gizli tanık olarak ifade verdiği öğrenilen İ.K. Antalya Manavgat'ta göl kenarındaki kulübede cansız olarak bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan ve hakkında 194 ülkede kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Peker'in 'örgüt lideri' olarak yargılandığı davada gizli tanık olarak ifade verdiği öğrenilen 42 yaşındaki İ.K., Antalya Manavgat'ta göl kenarındaki bir kulübede ölü bulundu.

Kulübede bir süredir yalnız yaşadığı ve siroz başta olmak üzere bazı hastalıkları olduğu öğrenilen İ.K.'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İ.K., Peker davasında gizli tanık olarak ifade vermesinin ardından yayınladığı videoda, dava sürecinde verdiği ifadelerin rızası dışında gerçekleştiğini belirtmiş ve Peker'i tanımadığını belirterek "Kalkıp allem ettiler, kullem ettiler beni gizli tanık ettiler. Hiçbir konuya ilişkin hiçbir bilgim yok. Bir şeyler yazdılar, altına bana imza attırdılar. Neye imza attığımı bilmiyorum ki. Sedat Peker’le şahsi tanışmam yok. Resim çektirmişim" demişti.

Tele1