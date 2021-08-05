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Sedat Peker sessizliğini bozdu: Sistemin nasıl çürüdüğünü anlatacağım

Sedat Peker sessizliğini bozdu: Sistemin nasıl çürüdüğünü anlatacağım

Ailesi ile birlikte koronavirüse yakalandığını açıklayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sessizliğini bozdu.

Türkiye aylarca organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile çalkalanmış, geçtiğimiz günlerde ise Peker'in ailesi ile birlikte koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu. 

Peker, uzun süren sessizliğinin ardından yeni paylaşımlarda bulundu.

 Peker, sağlık durumunun iyi gittiğini belirtirken; cumartesi günü açıklamalarda bulunacağını yazdı.

ÜMİTCAN UYGUN DETAYI
Sedat Peker, paylaşımlarında Aleyna Çakır cinayeti ile gündeme gelen ve bugün evinde bir kadının ölü bulunması sonrası yeniden gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a da yer verdi. 

Peker, cumartesi günü yapacağı açıklamada Uygun'un nasıl tutuklanmadığını yazacağını açıklarken "Cumartesi sistemin nasıl çürüdüğünü artık net olarak göreceksiniz ancak asla moralinizi bozmayarak ülkemize olan inancınızı kaybetmemelisiniz.'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler SEDAT SEDAT PEKER sistem
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