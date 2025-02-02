Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığı bilinen suç örgütü lideri Sedat Peker üniversite mezunu oldu.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve uzun bir süredir ailesi ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker'den ilginç bir haber geldi.

2021 yılında siyaset ve suç dünyasına yönelik ithamlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ancak daha sonra sessizliğe gömülen Sedat Peker'in bu sefer de üniversite mezunu oldu.

Sedat Peker'in oğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamın mezuniyet yemeğindeyiz. İnşallah ben de senin izinden gidip, üniversitede Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olabilirim. Seninle çok gurur duyuyorum canım babam" ifadelerini kullandı.