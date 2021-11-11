Sedat Peker'den ifşa sinyali: Bahis ve uyuşturucu transferini sağlayan ünlü grup kim?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yeni bir ifşa sinyali verdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

Eşi ve kendisinin mal varlığına tedbir konulması talebinden, Başak Cengiz cinayetine kadar birçok konuda paylaşımlarda bulunan Peker, aralarında; siyasilerin, bürokratların, hükümete yakın iş adamlarının ailelerinin de olduğu yasadışı bahis sitelerinde 50 bin doların üzerinde para kaybeden kişilerin listesini ele geçirdiğini öne sürdü.

İFŞA SİNYALİ

Peker ayrıca ''irçok ülkede iş adamı olarak bilinen, benim de bir vesileyle geçmişte karşılaştığım, falyalı’dan daha zengin ve şu anda yasadışı bahis ve uyuşturucu paralarının transferlerini sağlayan, şu an bu piyasanın en büyüğü olan bir grubu da önümüzdeki günlerde delilleriyle paylaşacağım'' diyerek yeni bir ifşa sinyalinde bulundu.

Peker, paylaşımının devamında ''Öyle bir zenginlik ki (bizlerin parası, bizim seçtiğimiz siyasilerin onları korumasıyla) gerçekten deli olacaksınız'' diye yazdı.