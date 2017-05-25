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  3. 25 Mayıs 2017 21:51

Şehit cenazesinde dikkat çeken ayet

Şehit polisin arkadaşının kolundaki pazubandında yazan ayet cenazede dikkat çekti.

Şehit cenazesinde dikkat çeken ayet
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Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan özel harekat polisi Yılmaz'ın naaşı, memleketi Samsun'a getirildi. Yılmaz'ın Şırnak'ta birlikte görev yaptığı ve cenazeye katılmak üzere  gelen arkadaşlarından birinin kolunda, Enfal suresindeki "Onları siz öldürmediniz  fakat Allah öldürdü onları" ayeti hem Türkçe hem de Arapça olarak yazan pazubant  dikkat çekti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde  PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit  düşen özel harekat polisi Mesut  Yılmaz'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.  Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Yılmaz'ın  cenazesi, ailesinin yanı sıra Vali İbrahim Şahin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz,  kamu kurumlarının müdürleri ile askeri erkan tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, uçaktan alınıp polislerin omzunda  taşındı. Bu sırada şehidin babası Mehmet ile ağabeyinin kamuflajını giyen kardeşi  Hakan Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin naaşının getirildiği uçakla aynı çatışmada yaralanan 2 polis  memuru ve timinde bulunan 5 silah arkadaşı da buraya geldi.

 SİZ ÖLDÜRMEDİNİZ, ALLAH ÖLDÜRDÜ ONLARI 

Yılmaz'ın Şırnak'ta birlikte görev yaptığı ve cenazeye katılmak üzere  gelen arkadaşlarından birinin kolunda, Enfal suresindeki "Onları siz öldürmediniz  fakat Allah öldürdü onları" ayeti hem Türkçe hem de Arapça olarak yazan pazubant  bulunduğu gözlendi.Yaralı arkadaşlarından biri de şehidin saatini, kardeşi Hakan  Yılmaz'ın koluna takmak istedi. Yaralı olması nedeniyle başarılı olamayınca başka  bir polis, saati alarak Hakan Yılmaz'ın koluna taktı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait cenaze aracına konulan Yılmaz'ın naaşı,  helallik alınmak üzere İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Tellibaba Sokağı'ndaki  baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınarak dua edildi.  Yaralı arkadaşları, burada şehidin babasına sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin babası Mehmet, annesi Hatun, erkek kardeşi Hakan Yılmaz ile 2  kız kardeşi, evin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Şehit özel harekat polisi Mesut Yılmazın, geçen yıl 10 Mayıs'ta Şırnak'ta şehit olan devre arkadaşı ve hemşerisi özel harekat polisi Ersan Gürpınarın  Samsun'un Kavak İlçesi Kuzalan Mahallesindeki mezarını 3 ay önce ziyaret ettiği belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Şehidin cenazesi, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Tellibaba  Sokağı'ndaki babaevinde helallik alındıktan sonra cenaze aracı ile Büyük Cami'ye  getirildi. Cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Gençlik ve  Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel  Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, İl Jandarma  Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, aynı çatışmada yaralanan 2 polis memuru,  milletvekilleri, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Kılıç şehidin ailesine başsağlığı diledi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan kız kardeşi Esra Yılmaz  gözyaşı döktü. İkindi namazına müteakip İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze  namazının ardından şehidin cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa  verildi.  Şırnak'ın Kato Dağı bölgesinde dün PKK'lı teröristlerle çıkan  çatışmada Özel Hareket polisi Mesut Yılmaz (25) şehit düşmüş, 2 polis  yaralanmıştı.

AA

ayet , şehit polis , özel harekat