Şehit cenazesinde dikkat çeken ayet

Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan özel harekat polisi Yılmaz'ın naaşı, memleketi Samsun'a getirildi. Yılmaz'ın Şırnak'ta birlikte görev yaptığı ve cenazeye katılmak üzere gelen arkadaşlarından birinin kolunda, Enfal suresindeki "Onları siz öldürmediniz fakat Allah öldürdü onları" ayeti hem Türkçe hem de Arapça olarak yazan pazubant dikkat çekti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Yılmaz'ın cenazesi, ailesinin yanı sıra Vali İbrahim Şahin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, kamu kurumlarının müdürleri ile askeri erkan tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, uçaktan alınıp polislerin omzunda taşındı. Bu sırada şehidin babası Mehmet ile ağabeyinin kamuflajını giyen kardeşi Hakan Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin naaşının getirildiği uçakla aynı çatışmada yaralanan 2 polis memuru ve timinde bulunan 5 silah arkadaşı da buraya geldi.

SİZ ÖLDÜRMEDİNİZ, ALLAH ÖLDÜRDÜ ONLARI

Yılmaz'ın Şırnak'ta birlikte görev yaptığı ve cenazeye katılmak üzere gelen arkadaşlarından birinin kolunda, Enfal suresindeki "Onları siz öldürmediniz fakat Allah öldürdü onları" ayeti hem Türkçe hem de Arapça olarak yazan pazubant bulunduğu gözlendi.Yaralı arkadaşlarından biri de şehidin saatini, kardeşi Hakan Yılmaz'ın koluna takmak istedi. Yaralı olması nedeniyle başarılı olamayınca başka bir polis, saati alarak Hakan Yılmaz'ın koluna taktı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait cenaze aracına konulan Yılmaz'ın naaşı, helallik alınmak üzere İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Tellibaba Sokağı'ndaki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınarak dua edildi. Yaralı arkadaşları, burada şehidin babasına sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin babası Mehmet, annesi Hatun, erkek kardeşi Hakan Yılmaz ile 2 kız kardeşi, evin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Şehit özel harekat polisi Mesut Yılmazın, geçen yıl 10 Mayıs'ta Şırnak'ta şehit olan devre arkadaşı ve hemşerisi özel harekat polisi Ersan Gürpınarın Samsun'un Kavak İlçesi Kuzalan Mahallesindeki mezarını 3 ay önce ziyaret ettiği belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehidin cenazesi, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Tellibaba Sokağı'ndaki babaevinde helallik alındıktan sonra cenaze aracı ile Büyük Cami'ye getirildi. Cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, aynı çatışmada yaralanan 2 polis memuru, milletvekilleri, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Kılıç şehidin ailesine başsağlığı diledi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan kız kardeşi Esra Yılmaz gözyaşı döktü. İkindi namazına müteakip İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Şırnak'ın Kato Dağı bölgesinde dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Özel Hareket polisi Mesut Yılmaz (25) şehit düşmüş, 2 polis yaralanmıştı.