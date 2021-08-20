Sel felaketinde can kaybı 81'e yükseldi

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde ölü sayısı 81'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, kayıp ihbarı sayısının 34 olduğu belirtildi.

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e (70 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) yükseldi.



AFAD'dan açıklamaya göre kayıp ihbarı sayısı ise 34.