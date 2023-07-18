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Şelaleye düşen 4 dağcıdan 2'si hayatını kaybetti

Şelaleye düşen 4 dağcıdan 2'si hayatını kaybetti
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AFAD, 16 Temmuz'da ilo Dağı buzul bölgesinde tırmanış yapan 4 dağcının tırmandıkları buzulun kopması üzerine şelaleye düşmesi sonucunda 2 dağcının hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

16 Temmuz Pazar günü, Cilo Dağı buzul bölgesinde tırmanış yapan 4 vatandaşımızın, tırmandıkları buzulun kopması üzerine şelaleye düştüğü ihbarı alınmıştır. Alınan ihbar üzerine; Hakkari, Van, Erzurum, Sakarya, İstanbul ve Bursa #AFAD ekiplerimiz ile JAK ve UMKE ekipleri süratle bölgeye sevk edildi; yürütülen çalışmalarda yerel STK’lardan da destek alındı.

Buzul üzerinde 2 gün süren yoğun çalışma sonucunda, iki vatandaşımız sağ olarak kurtarılırken, iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Etiketler kopma dağcı şelale
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