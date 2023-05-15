Selçuk Bayraktar'dan seçim sonrası ilk açıklama

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, 'Yeni bir şafağa daha uyandık. Yerin, göklerin, anın, geçmiş ve geleceğin, kader ve imtihanın yaratıcısı Rabbimize sonsuz şükürler olsun..." paylaşımında bulundu.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde: "Yeni bir şafağa daha uyandık. Yerin, göklerin, anın, geçmiş ve geleceğin, kader ve imtihanın yaratıcısı Rabbimize sonsuz şükürler olsun..." Yeni bir şafağa daha uyandık.



Yerin, göklerin, anın, geçmiş ve geleceğin,



Kader ve imtihanın yaratıcısı Rabbimize sonsuz şükürler olsun...🌹pic.twitter.com/vOKKBF6YpD — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 15, 2023