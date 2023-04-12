Sendikalardan 1 Mayıs için ortak karar

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, kritik 14 Mayıs seçimlerinden sadece 13 gün önce kutlanacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı için ortak bir açıklama yaparak programlarını "1 Mayıs ‘Birlik’tir, 1 Mayıs ‘Dayanışma’dır, 1 Mayıs ‘Mücadele’dir, 1 Mayıs gelecektir” diyerek açıkladı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB seçimlerden 13 gün önce kutlanacak olan 1 Mayıs programlarını açıkladı. Mayıs 2023 çalışmaları ve programı ile ilgili olarak DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve TDB genel başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, “1 Mayıs ‘Birlik’tir,1 Mayıs ‘Dayanışma’dır, 1 Mayıs ‘Mücadele’dir, 1 Mayıs gelecektir” denildi.