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Sicil affı ile devlet destekli borç kapatma kredisi geliyor

Sicil affı ile devlet destekli borç kapatma kredisi geliyor
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Borcu olanın dört gözle beklediği sicil affı için gözler TBMM'ye çevrildi. Başta kredi ve kredi kartı borçlularının beklediği sicil affı ile birlikte, devlet destekli borç kapatma kredisinin de gelmesi bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son toplantılarında, vatandaşların borç yükünü hafifletecek önemli bir düzenleme gündeme alındı. Taşıt kredisi, konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları gibi tüm kredi türlerinde sicil affı uygulanması planlanıyor. Bu kapsamda, devletin aldığı karar doğrultusunda, borçlu vatandaşların borçlarını yapılandırma veya ödeme şartıyla kara listeden çıkarılması öngörülüyor.

SİCİL AFFI ŞARTLARI VE YARARLANMA KOŞULLARI
Sicil affından kimlerin yararlanacağı ve hangi şartların geçerli olacağı hakkında detaylar henüz netleşmemiş olsa da, Meclis'in yakın zamanda bu konuda bir karar alması bekleniyor. Sicil affından yararlanacak kişilerin belirlenmesi ve uygulanacak şartlar, kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önümüzdeki dönemde sicil affını ve borç kapatma kredisini onaylaması bekleniyor. Bu düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi, Meclis'in kararının alınmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Sicil affıyla birlikte devlet destekli borç kapatma kredisi de vatandaşlara sunulacak. Bu kredinin kamu bankaları aracılığıyla sağlanması ve en az 50 bin TL'den başlaması bekleniyor. Borç kapatma kredisine başvuru yapabilmek için gereken koşulların ve detayların, Meclis'in onaylamasıyla birlikte netleştirilmesi bekleniyor.

2024 devlet destekli borç kapatma kredisi ve sicil affı, binlerce vatandaşın borç yükünden kurtulmasını amaçlıyor. Bu düzenlemeyle ekonomik açıdan rahatlamanın sağlanması ve vatandaşların finansal olarak daha güçlü bir duruma gelmesi hedefleniyor.

 

 

Etiketler TBMM meclis sicil affı borç kapatma kredisi kredi borcu kredi kartı borcu borç
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