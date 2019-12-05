Sigarada yeni dönem bugün başladı! Cezası tam 20 bin TL!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünden itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek. 5 Ocak 2020'den itibaren ise sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak. 5 Ocak'a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek.

Bugünden itibaren başlayacak olan düz ve standart paket uygulamasıyla paketlerin çeşitli renklerinden ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor.



Düzenlemeyle tütün mamulleri paketlerin rengi, 'Pantone 448 C Mat' bitişli tek renk olarak belirlendi. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri kaldırıldı.

20 BİN TL CEZASI VAR

Satış alanlarında sigaralar görünen alanlardan kaldırılarak tezgah altında kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Uygulama aykırı davrananlara yönelik ise 20 bin TL para cezası ve 20 gün işletme kapatma cezası öngörülüyor. Para cezasının yanı sıra kural ihlalinde ısrar edenlere ise her defasında yirmi günden bir aya kadar kapatma cezası verilecek.

14 YENİ MESAJ VE RESİMLE CAYDIRICILIK ARTIYOR

Paketlerde sigara içen insanlara ilişkin caydırıcı fotoğraflarla birlikte 14 yeni resimli uyarı mesajı da yer alacak.

Resimli uyarılarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

"Sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır. Yaşam boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır."

"Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur."



"Sigara kullanımı gebelikte erken doğuma yol açarak bu bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini artırır."

"Sigara kullanımı her aldığınız nefesi zorlaştıran kronik bronşite neden olmaktadır."

"Sigara en büyük inme nedenidir."

"Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur."

"Sigara içmek ayakta kangrene neden olur."

"Sigara içenler genç yaşta ölür."

Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya gibi ülkelerden sonra Türkiye de düz ve standart paket uygulamasına geçmiş olacak.

Sigara paketleri artık bu şekilde olacak