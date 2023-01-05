Sigaraya beklenen dev zam geldi: 4 TL zam geldi!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından belli olan ÖTV tutarları ile sigaraya beklenen zam geldi.

TÜİK'in enflasyon verilerini duyurmasının ardından içki ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 22.29 oldu.

ÖTV tutarlarındaki artışın ardından sigaraya beklenen zam bugün geldi.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından sigaraya gelen zammı paylaştı.

Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigara zammı hayırlı olsun 4 tl zam geçişi oldu" ifadelerini kullandı.

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