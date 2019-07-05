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SURİYE SINIRINDAKİ REYHANLI'DA PATLAMA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
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  3. 05 Temmuz 2019 14:21

Siirt'te askerlere hain tuzak ! Zırhlı araç geçerken patlama oldu

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalın, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak etti. Saldırıda 2 asker yaralandı.

Siirt'te askerlere hain tuzak ! Zırhlı araç geçerken patlama oldu
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Pervari'nin Yazlıca Dağı kırsalında, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklandığı belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, araçtaki askerlerden 2'si, hafif yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Siirt 3'üncü Komando Tugayı'na getirilip, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, patlayıcı yerleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

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