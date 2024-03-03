Silivri'de düğün magandaları yol kapatıp drift yaptı!
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Silivri Selimpaşa'da dün akşam saatlerinde bir grup maganda, düğün eğlencesine giderken konvoy ile yol kapattı.
Silivri’de düğün konvoyunda sürücülerin drift yaptığı, konvoydaki motosikletlerin tek teker üzerinde seyrettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Silivri’nin Selimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup, düğün eğlencesi sırasında konvoy ile yolu kapattı. Bir otomobil sürücüsü ise caddenin ortasında drift yaptı. Arkasından gelen motosikletli gruptan bazılarının tek teker üzerinde seyrettiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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