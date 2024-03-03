  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Silivri'de düğün magandaları yol kapatıp drift yaptı!

Silivri'de düğün magandaları yol kapatıp drift yaptı!

Güncelleme:

Silivri Selimpaşa'da dün akşam saatlerinde bir grup maganda, düğün eğlencesine giderken konvoy ile yol kapattı.

Silivri’de düğün konvoyunda sürücülerin drift yaptığı, konvoydaki motosikletlerin tek teker üzerinde seyrettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Silivri’nin Selimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup, düğün eğlencesi sırasında konvoy ile yolu kapattı. Bir otomobil sürücüsü ise caddenin ortasında drift yaptı. Arkasından gelen motosikletli gruptan bazılarının tek teker üzerinde seyrettiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Etiketler silivri düğün maganda
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hatay'da denizanası istilası Hatay'da denizanası istilası Adıyaman'da korkutan deprem! Adıyaman'da korkutan deprem! Yerel seçim adaylarının kesin listesi bugün paylaşılacak Yerel seçim adaylarının kesin listesi bugün paylaşılacak İYİ Partili o ismin adaylığı düşürüldü İYİ Partili o ismin adaylığı düşürüldü 8. yargı paketi kabul edildi: Adli para cezaları arttı 8. yargı paketi kabul edildi: Adli para cezaları arttı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Antalya'da yaz havası! Sahillere akın edip denize girdiler Antalya'da yaz havası! Sahillere akın edip denize girdiler Genç kız el konulan dev pitonunu geri istedi: Evcil, zararı yok Genç kız el konulan dev pitonunu geri istedi: Evcil, zararı yok