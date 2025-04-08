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Silivri'deki İmamoğlu'ndan MHP'ye tarihi çağrı: ''Şimdi sıra sizde''

Silivri'deki İmamoğlu'ndan MHP'ye tarihi çağrı: ''Şimdi sıra sizde''
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Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, gençler için MHP'ye seslenerek, "Adaletin olmadığı yerde hiçbir çözüm ve barış girişimi başarıya ulaşamaz" dedi. Vekillere de çağrı yapan İmamoğlu, "Meclisi etkisiz hale getiren bu sistemin geldiği son noktada; gençlere gösterilen zulme karşı şimdi sıra sizde" ifadelerini kullandı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, protesto gösterileride tutuklunan gençler için çağrı yaptı.

MHP ve milletvekillerine yaptığı çağrıda Ekrem İmamoğlu, "Her olayda Cumhurbaşkanını savunma ihtiyacı ile yazılı açıklamada bulunan siyasi partiye sesleniyorum. Adalet elden gitti gidiyor. Adaletin olmadığı yerde hiçbir çözüm ve barış girişimi başarıya ulaşamaz. Lütfen bu millete adalet konusunda da duyarlı olduğunuzu gösterin" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu, "TBMM çatısı altındaki partiler ve milletvekilleri, Meclisi etkisiz hale getiren bu sistemin geldiği son noktada; gençlere gösterilen zulme karşı şimdi SIRA SİZDE. Milletvekilleri olarak gençler için elinizde ne yetki varsa birlikte kullanın, topyekün harekete geçin" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da tepki gösteren İmamoğlu, "Adaletten sorumlu kişi her gün bir tuşa basılmış gibi, bant kaydı dinletir gibi 'yargı bağımsızdır' demeye devam ediyor. Hadi oradan!" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Öğrencilere, geleceğimiz ve her biri birer pırlanta olan gençlere yapılan tarifsiz zulme dayanmak mümkün değil. Bu kötülüğünüz tarihe geçmiştir.

Bu yapılan sadece 301 gence değil; atanamayan, mülakatta elenen, hakkı yenen, üç kuruşa muhtaç edilen gençlere, ülkemizin bütün gençlerine yapılıyor. Ülkeyi yönetenler, kararları alanlar gençleri korkuyla sindirmek, millete korku salmak peşindeler. Geleceğin gençlere emanet edildiği noktadan buralara gelmek utanç vericidir.

Adaletten sorumlu kişi her gün bir tuşa basılmış gibi, bant kaydı dinletir gibi “yargı bağımsızdır” demeye devam ediyor. Hadi oradan!

Yargının gerçekten hür ve bağımsız olduğu bir ülkede her gün bu hatırlatılır mı?

18-22 yaşındaki gençlere siyasi yasak vermek için iddianame düzenleyerek gençlerden korktuğunuzu ilan ediyorsunuz. Yazıklar olsun size!

Vicdan yoksunu, adalet duygusundan nasibini almamış, korkuyla hareket eden bir avuç insan günlük, saatlik, dakikalık kararlar alarak birilerine yaranma peşinde koşuyor.

YÖK, üniversite ve fakülte imzalı açıklamalarla gençleri korkutmaya çalışanlar, bir talimatla dakika dakika sosyal medya mesajı sırasına giren bakanlar ve bu sürece sorumsuzca yaklaşan, adaletsizliğe katkı sunan, bir avuç insana hizmet eden yöneticiler; Bu millet önüne gelecek ilk sandıkta size tek tek tenekeden madalyalarınızı takacak. Zerre kadar şüphem yok bundan.

Buradan 2 çağrım var; Her olayda Cumhurbaşkanını savunma ihtiyacı ile yazılı açıklamada bulunan siyasi partiye sesleniyorum. Adalet elden gitti gidiyor. Adaletin olmadığı yerde hiçbir çözüm ve barış girişimi başarıya ulaşamaz. Lütfen bu millete adalet konusunda da duyarlı olduğunuzu gösterin.

TBMM çatısı altındaki partiler ve milletvekilleri, Meclisi etkisiz hale getiren bu sistemin geldiği son noktada; gençlere gösterilen zulme karşı şimdi SIRA SİZDE. Milletvekilleri olarak gençler için elinizde ne yetki varsa birlikte kullanın, topyekün harekete geçin."

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Etiketler CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu MHP milletvekilleri çağrı tutuklu gençler
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