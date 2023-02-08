Sinan Ateş'i öldüren tetikçi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan tetikçi Eray Ö. tutuklandı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan tetikçi Eray Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Ö., nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

İHA