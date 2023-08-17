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Sınır ötesinden acı haber: 1 polis şehit oldu

Sınır ötesinden acı haber: 1 polis şehit oldu
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Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp, şehit oldu.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp, 02.07.2023 tarihinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16.08.2023 tarihinde şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim" denildi. 

Sınır ötesinden acı haber: 1 polis şehit oldu - Resim : 1

DHA

Etiketler fırat kalkanı harekatı şehit polis
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