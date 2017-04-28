Sınıra askeri sevkiyat yapıldı

Kilis'in Suriye'nin sınırındaki birliklere, aralarında obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı

Suriye'nin terör örgütü YPG kontrolündeki bölgelerden karakol ve mevzilere yapılan taciz ateşlerinin ardından alınan güvenlik önlemleri kapsamında sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı. Bu kapsamda kentte konuşlu birliklerden sınır hattına askeri sevkiyat yapıldı. Çekicilere yüklü obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu 10 araçtaki ağır silahlar ile otobüslerdeki askerlerin sınır hattındaki Afrin bölgesinde konuşlandırılacağı belirtildi.