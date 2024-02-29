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''Sinirlendim'' diyerek eşinin otomobilini yaktı

''Sinirlendim'' diyerek eşinin otomobilini yaktı
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Antalya'nın Serik ilçesinde A.B., karısının otomobilini boş tarlada ateşe verdi. Daha sonra polis merkezine giden A.B., eşine sinirlendiği için aracı yaktığını söyledi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Boş tarlada bir otomobilin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araç ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemeler sürerken, polis merkezine giden araç sahibi A.B.'nin eşine sinirlendiği için onun otomobilini ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Etiketler otomobil yakma
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