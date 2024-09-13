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Şırnak'ta geçici süreyle 7 bölgeye girişler yasaklandı

Şırnak'ta geçici süreyle 7 bölgeye girişler yasaklandı
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Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada ''İlimiz sınırları içerisinde milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi maksadıyla 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir'' denildi.

Şırnak'ta 7 bölgeye girişlerin yasaklandığı duyuruldu. 

GİRİŞLER GEÇİCİ SÜREYLE YASAKLANDI!

Konuya ilişkin Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankay, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 14 Eylül (Dâhil) 2024 - 28 Eylül (Dâhil) 2024 tarihleri arasında (15) onbeş gün süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır” denildi.

İHA

Etiketler Şırnak  Şırnak yasak bölge şırnak valiliği
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