Şırnak'tan acı haber: 2 asker şehit oldu

Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkinde meydana geldi. Askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu.

2 ŞEHİT, 4 YARALI

Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu belirlendi. Yaralı 4 asker ve sürücü ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.



Otobüs, vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."