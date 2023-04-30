  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Şırnak'tan acı haber: 2 asker şehit oldu

Şırnak'tan acı haber: 2 asker şehit oldu

Şırnak'tan acı haber: 2 asker şehit oldu
Güncelleme:

Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkinde meydana geldi. Askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu.

2 ŞEHİT, 4 YARALI
Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu belirlendi. Yaralı 4 asker ve sürücü ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Otobüs, vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA
Kazayla ilgili MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

Etiketler şırnak asker şehit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapalı
Kurtulmuş AK Parti'nin masasındaki son seçim anketlini açıkladı: Açık ara kazanacağız
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Asgari ücret 30 bin lira...
Malatya'da Nisan ayının sonunda kar sürprizi
Taksim'de Araplara özel gece kulübü sosyal medyada gündem oldu!
YSK açıkladı: 14 Mayıs için yeni karar
İktidara yakın iki araştırma şirketi paylaştı: İşte parti parti son oy oranları
Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Bu tutarsız halinizi...