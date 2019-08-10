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  3. 10 Ağustos 2019 08:18

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde olay yaratacak davet

Sivas’ta Valilik ve Belediye tarafından 4 Eylül Sivas Kongresi’nin anısına düzenlenecek olan Sivas 8. Kitap Günleri etkinliğine Atatürk düşmanı olmasıyla bilinen Dursun Ali Erzincanlı’nın da davet edilmiş olması tepki çekti.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde olay yaratacak davet
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Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ve her yıl çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen 4 Eylül Sivas Kültür ve Sanat Şenlikleri programı kapsamında Sivas 8. Kitap Günleri etkinliği düzenlenecek.

Yeniçağ'ın haberine göre, 2-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100. yılına denk geldiği için özel bir anlam taşıyan etkinliğe Atatürk düşmanı olmasıyla bilinen Dursun Ali Erzincanlı’nın davet edilmiş olması tepki çekti.

Dursun Ali Erzincanlı’nın, Atatürk’e karşı yaptığı paylaşımlar yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan Sivas 8. Kitap Günleri etkinliğine kendisini “araştırmacı, yazar ve gazeteci” olarak tanıtan ve AK Parti propagandası yaptığı videolarıyla bilinen Youtuber Abdurrahman Uzun’un da davet edilmiş olması dikkat çekti.

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