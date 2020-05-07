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  3. 07 Mayıs 2020 15:15

Sivas'ta et yiyen örümcekler panik yarattı

Sivas'ın Divriği ilçesinde görünen "sarıkız" ismindeki et yiyen örümceklerin görülmesi bölge halkı tarafından büyük bir paniğe sebep oldu.

Sivas'ta et yiyen örümcekler panik yarattı
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Divriği ilçesi Şahinköy köyünde, halk arasında "sarıkız" olarak bilinen ve et yiyen örümcek görüldü. Köy sakinlerinden Abidin Ardıç, tarlasına taşları temizlemeye gittiğinde karşılaştığı sarıkız örümceğini fark ederek, cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Daha önce de köyde gördüğü bu örümceğin normal örümceklerden büyük olduğunu söyleyen Ardıç, "Birkaç gün önce tarlamıza taşları temizlemeye gittim.

Taşı kaldırdığımda bu örümceği gördüm. Görmediğim cinsten büyük bir örümcekti. İnternetten baktığımda 'sarıkız' ve etçil olduğunu öğrendim. Bundan birkaç yıl önce de benzer bir örümcek tarafından ısırıldım. Hafif baş dönmesi oldu ve baygınlık yaşar gibi olmuştum" dedi.

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