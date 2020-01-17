Siyanürle intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen firmaya ağır ceza

6 Kasım'da İstanbul Fatih'de dört kardeşin siyanürle intihar ettiği haberi Türkiye'nin gündemini sarsmış, olayın hemen ardından ilgili meskenin elektriğinin gecikmiş borç sebebiyle kesilmesi de büyük tepkilere sebep olmuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da vakit kaybetmedi. Kamuoyunda infiale sebep olan olayla ilgili hemen harekete geçerek bölgede elektrik dağıtım faaliyeti yürüten Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve perakende satış faaliyeti yürüten CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi hakkında soruşturma başlattı.

888 BİN 397 TL CEZA KESİLDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, bir grup gazetecinin konu ile ilgili sorularını yanıtlayan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz soruşturma sonucu olayda asli kusurlu olduğu tespit edilen CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi hakkında 888 bin 397 TL idari para cezası uygulanmasına ve yine mevzuata aykırı fiilde bulunduğu tespit edilen Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi hakkında ise ihtar yaptırımı uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Başkan Yılmaz konuyla ilgili şunları söyledi:

"Biz sektörümüze hep su mesajı veriyoruz: 'Vatandaşlarımıza hizmet verirken daima duyarlı ve titiz olacaksınız. Aksi halde tüketiciyi üzeni biz de üzeriz' diyoruz. 6 Kasım'da yaşanan acı olay ve ardından ilgili meskenin elektriğinin kesildiğini görmek hepimizi derinden yaraladı. Kayıtsız kalmamız, seyirci kalmamız beklenemezdi. Aslında bu soruşturma ve ceza bütün enerji sektörüne verilmiş bir mesajdır ayni zamanda. Bu sektörde görev yapan yöneticisinden sahada görev yapan personeline herkes vazifesini yaparken hassas davranmakla mükelleftir. Umuyorum ki bir daha böyle bir olay yaşamayız umuyorum ki biz de EPDK olarak bir daha böyle bir ceza vermek zorunda kalmayız."