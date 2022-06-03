Sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşımları olay olmuştu: Yıldız Tilbe hakkında karar verildi
Yıldız Tilbe'nin sokak köpekleri hakkında sosyal medyadan yaptığı yorum nedeniyle başlatılan soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" ifadelerini kullanmıştı.
Suç duyurusunda bulunuldu
Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe'de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.
'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildi
Tilbe'nin sosyal medyadan yaptığı yorumu nedeniyle 'suç işlemeye tahrik' suçundan başlatılan soruşturmasında karar verildi.
Savcılık suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle şarkıcı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.
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