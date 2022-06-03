  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşımları olay olmuştu: Yıldız Tilbe hakkında karar verildi

Sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşımları olay olmuştu: Yıldız Tilbe hakkında karar verildi

Sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşımları olay olmuştu: Yıldız Tilbe hakkında karar verildi

Yıldız Tilbe'nin sokak köpekleri hakkında sosyal medyadan yaptığı yorum nedeniyle başlatılan soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" ifadelerini kullanmıştı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe'de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildi

Tilbe'nin sosyal medyadan yaptığı yorumu nedeniyle 'suç işlemeye tahrik' suçundan başlatılan soruşturmasında karar verildi.

Savcılık suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle şarkıcı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Etiketler Yıldız Tilbe Savcılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca memur ve emeklinin enflasyon zammı belli oldu
Türkiye'deki eli silahlı Afganlar silahlı fotoğraflarla meydan okudu
Öğrencisine çıplak fotoğraf gönderen öğretmenin savunması şoke etti
Abdurrahman Dilipak, Erdoğan'ın da katlıdığı töreni yerden yere vurdu
Tansu Çiller'den ekonominin arkasındaki ''gizli'' isim açıklaması
Türkiye'de tarihi değiştirecek keşif! Anadolu'ya ayak bastığımız tarih değişebilir!
Esra Ezmeci'ye ''yok artık'' dedirten itiraf
İstanbul'da yeni salgın paniği: Yüzlerce sokak hayvanı öldü
Enflasyonda yeni rekor geliyor! Ekonomistlerin tahmini belli oldu
TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı! Tam bir kabus